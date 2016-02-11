В Україні кількість померлих від грипу зросла до 260 осіб - МОЗ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я. (УНІАН: станом на 10 лютого від грипу померли 253 людини).

«З початку епідемічного сезону, за оперативними даними, зареєстровано 260 лабораторно підтверджених летальних випадки від грипу, з них 3 дітей віком до 17 років», - йдеться в повідомленні.

Найбільша кількість смертей від грипу в Одеській області – 40 випадків, місті Києві – 30, Черкаській – 17, Харківській та Донецькій областях по 15.

Загалом в Україні з початку епідемічного сезону зареєстровано 3,5 млн хворих на грип та ГРВІ, перехворіло 9,1% населення.

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Із загальної кількості захворілих 61,3% становлять діти віком до 17 років. Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ відмічається серед населення Київської області та Києва, де перехворіло, відповідно, 15,4% та 12,9% населення. Найменша захворюваність реєструється в Закарпатській (5,9%) та Харківській областях (3,8%).

З початку епідсезону госпіталізовано з попередніми діагнозами «Грип» та «Гостра респіраторна вірусна інфекція» 150 тис. осіб (4,2% від захворілих), з них до 65,6% становлять діти віком до 17 років.

На 5 тижні 2016 року в 15 областях показники захворюваності на грип та ГРВІ перевищили епідемічні пороги, із них у 4 – більш ніж на 50,0%. В інших регіонах країни епідемічні пороги знаходяться в межах від нульового порогу в Полтавській до -49,0% в Харківській областях.

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Захворюваність в епідсезон 2015-2016 рр. на 46,1% більше рівня аналогічного періоду минулого епідемічного сезону.

За даними МОЗ, станом на 10 лютого в окремих регіонах введено обмежувальні протиепідемічні заходи або припинено навчання майже у 2199 дитячих навчальних, загальноосвітніх та позашкільних закладах.