ТОП-5 корисних напоїв

Краще приготуйте собі фруктовий або овочевий коктейль - це набагато корисніше і приємніше, пише med2.ru.

Шпинат + банани + лимон. Для того, щоб дати своєму організму необхідну щоденну дозу вітамінів і поживних речовин, буде достатньо навіть маленького пучка шпинату. Візьміть 350 мл води, додайте в неї 3 подрібнених банана, зв'язку листя шпинату, сік половини лимона або лайма, і змішайте все в блендері.

Читайте такожЗелений чай і какао корисні для нирок

Чорниця + банани + лимон + селера.Чорниця - не тільки дуже смачна, але і дуже корисна ягода, допомагає зміцнити імунну систему і позитивно впливає на зір. Візьміть 2 банана, 3 столові ложки ягід чорниці, 1/3 лимонного соку, 2-3 стебла селери і розбавте все це 1 склянкою води. Змішайте інгредієнти до однорідної маси в блендері.

Селера + шпинат + лайм + банан. Селера допомагає спалювати жир і збагачує організм безліччю вітамінів і мікроелементів. Вам знадобиться сік 2 стебел селери, 1 чашка листя шпинату, чашка води, сік половини лайма і 1 подрібнений банан. Змішали в блендері - і перед вами справжня вітамінна бомба!

Шпинат + банан + яблуко + лимон. Банани покращують настрій, зменшують втому і додають енергії. Змішайте в блендері 1 чашку листя шпинату, 2 банана, 1 яблуко і 1 чашку води з соком половини лимона.

Огірок + латук + лимон + мед. Огірок допомагає організму виводити токсини і шлаки, а листя салату латук є хорошим джерелом вітаміну Е. Змішайте подрібнені листя латуку з 1 середнім огірком, соком половини лимона, склянкою води і чайною ложкою меду.