Заборонено купання на центральному пляжі Кременчука

Міська санітарно-епідеміологічна станція заборонила купання на центральному пляжі Кременчука через перевищення в 48 разів норм вмісту у воді бактерій кишкової палички.

Про це УНІАН повідомив головлікар СЕС Віктор АКІМОВ.

За його словами, лікарі СЕС узяли проби води на пляжі і виявили в ній багаторазове перевищення змісту мікроорганізмів.

Причиною їх появи в СЕС називають наявність вище по Дніпру стічної труби з фекаліями.

“Повторний аналіз якості води ми зробимо наступного тижня, і тоді вирішимо продовжити заборону чи відмінити свою ухвалу про заборону купання на пляжі в Кременчуці”, - заявив В.АКІМОВ.