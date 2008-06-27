Заборонено купання на центральному пляжі Кременчука
17:17, 27 червня 2008Країна
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Виявлення у воді кишкової палички
Міська санітарно-епідеміологічна станція заборонила купання на центральному пляжі Кременчука через перевищення в 48 разів норм вмісту у воді бактерій кишкової палички.
Про це УНІАН повідомив головлікар СЕС Віктор АКІМОВ.
За його словами, лікарі СЕС узяли проби води на пляжі і виявили в ній багаторазове перевищення змісту мікроорганізмів.
Причиною їх появи в СЕС називають наявність вище по Дніпру стічної труби з фекаліями.
“Повторний аналіз якості води ми зробимо наступного тижня, і тоді вирішимо продовжити заборону чи відмінити свою ухвалу про заборону купання на пляжі в Кременчуці”, - заявив В.АКІМОВ.
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