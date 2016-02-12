В Україні з початку епідсезону від грипу загинули 273 людини

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

«З початку епідемічного сезону за оперативними даними зареєстровано 273 лабораторно підтверджених летальних випадки від грипу, з них 4 дитини віком до 17 років. Найбільша кількість летальних випадків зафіксована в Одеській області – 40 випадків, місті Києві – 31, в областях: Черкаській – 17, Донецькій – 19, Харківській – 15», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що «за медичною допомогою своєчасно звернулася лише третя частина померлих». Проведений аналіз летальних випадків показав, що всі померлі не мали щеплень проти грипу.

З початку епідемічного сезону, за оперативними даними, вакциновано проти грипу 125 665 осіб, що становить 0,32% від загальної кількості населення, з них діти до 17 років – 21%. Вакцинація здійснювалася в основному за рахунок місцевих бюджетів.