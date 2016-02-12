У Києві за добу зареєстровано понад 3 тисячі 700 хворих на грип і ГРВІ / Фото: УНІАН

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За даними Департаменту охорони здоров’я КМДА, кількість госпіталізованих за добу до стаціонарів м. Києва дещо зменшилася, на лікування потрапило 65 пацієнтів, з них – 47 хворих на ГРВІ (26 дітей та 21 дорослий), 18 хворих на грип (дорослі).

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Станом на 12 лютого в закладах охорони здоров’я, у складі яких функціонують інфекційні, терапевтичні та пульмонологічні відділення, на стаціонарному лікуванні перебуває 709 пацієнтів, хворих на ГРВІ та грип, з них – 455 хворих на ГРВІ та 254 хворих на грип.

«З 254 хворих на грип у 140 пацієнтів виявлено пневмонію як ускладнення грипу. Також 220 хворих отримують лікування в умовах відділень та 34 хворих перебувають у реанімаційних відділеннях (з них 16 хворих перебувають на штучній вентиляції легень)», - йдеться в повідомленні і зазначається, що наразі у міських закладах охорони здоров’я у наявності є 95 упаковок «Таміфлю» та 567 упаковок «Реленца».

У прес-службі нагадали, що за добу 1 лютого на грип та ГРВІ захворіло 7 017 осіб, за 2 лютого – 5 704, 3 лютого – 4 999, 4 лютого – 4 371, 5 лютого – 4 049, 6 лютого – 1 436, 7 лютого – 554, за 8 лютого – 5 208, за 9 лютого – 4 278, за 10 лютого – 3 951.