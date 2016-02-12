Реформи охорони здоров'я відстають від графіку - Шимків

"Дві реформи істотно, значно відстають. Це реформи державного управління та охорони здоров'я", - сказав він.

Також Шимків зазначив, що прогрес у реформуванні окремих сфер державної відповідальності позитивно сприймається населенням, про що свідчать результати соціологічних досліджень.

"Трендом останніх двох кварталів стало позитивне сприйняття реформ у сфері оборони і безпеки, просування України у світі і правоохоронних органів з урахуванням патрульної поліції", - наголосив заступник голови АП.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко у липні 2014 року своїм указом створив Національну раду реформ для забезпечення впровадження єдиної державної політики України у цій сфері.

Основним завданням Ради є внесення пропозицій щодо проведення в Україні реформ на базі кращого міжнародного досвіду та сприяння їх впровадженню, а основним завданням її виконавчого комітету є підготовка пропозицій щодо стратегічного планування реформ, їх узгоджене впровадження і моніторинг реалізації реформ.

Національна рада з питань реформ запустила офіційний веб-ресурс Reforms.in.ua для забезпечення підзвітності та прозорості процесу розробки і впровадження реформ у країні.