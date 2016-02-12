Благородні метали теж можуть викликати алергічну реакцію

Як правило, алергія на метали - це алергічний контактний дерматит. Важливо не плутати з алергічним ірритативним дерматитом (виникає при подразненні шкіри). Існує тонка межа між алергією та токсичним впливом металів. Іншими словами, коли речовина сама по собі токсична, то прояв буде у будь-якої людини, алергія ж - індивідуальний випадок, повідомляє meddaily.ru.

Якщо говорити про алергію на метали, то люди не завжди розуміють, яким чином можуть себе спровокувати. Велику групу людей, схильних до алергії на метали, становлять любителі пірсингу і татуювань (фарба для татуювань містить велику кількість металів). Існують і певні продукти, що містять метали (банани, яблука). При надмірному вживанні їх в їжу і порушенні цілісності шлунково-кишкового тракту можна спровокувати чутливість до металів, що в подальшому призводить до стоматологічних проблем, травматологічних проблем, алергічних реакцій на метал на одязі.

Такі реакції проявляються не швидко: від 24 до 72 годин і можуть наростати, приєднуючи також інфекції. Важливо, що алергія буває як на прості, так і на благородні метали. Як розпізнати алергію на метали? Після контакту з алергеном потрібно спробувати оцінити клінічні прояви протягом 3 діб, далі - звернутися до лікаря-алерголога. Для виявлення причини реакцій аналізів крові недостатньо. На сьогодні лікарями-алергологами використовуються аплікаційні (або patch) тести. Вони є пластирем з готовим набором алергенів, який кріпиться до шкіри людини на 48-72 години. Після чого оцінюється локальна шкірна реакція у вигляді дерматитних проявів. Зазвичай в такі тести включені речовини, якими ми користуємося щодня.