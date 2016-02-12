8 тисяч українських дітей знайшли нові сім'ї завдяки порталу "Сирітству - ні!"

«Ми досі пам'ятаємо першу дитину, влаштовану в сім'ю завдяки проекту. Це був трирічний хлопчик. Його всиновила сім'я, у якої вже був біологічний дитина. У жінки був приклад перед очима – сусіди, в сім'ї яких жила прийомна дитина. Вона, коли виходила заміж, сказала чоловікові, що хотіла б усиновити дитину і подарувати малюкові свою турботу і любов. Чоловік її підтримав і через якийсь час вони здійснили своє бажання», – ділиться спогадами Дар'я Касьянова, керівник проекту «Сирітству – ні!».

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За підсумками 6 років роботи проекту, найбільше усиновлень припадає на Донецьку, Одеську, Дніпропетровську, Луганську та Кіровоградську області. Дівчатка частіше знаходять нові сім'ї, ніж хлопчики. Так було удочерено 4 677 дівчаток і усиновлено 3 339 хлопчиків. Що стосується віку, то дітям до 5 років набагато простіше знайти нових батьків. Також слід підкреслити, що серед користувачів порталу «Сирітству – ні!» найпопулярнішою формою влаштування дитини в сім'ю залишається саме усиновлення (59%). Друге місце займають дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї (23%). Третє місце – опікунство і піклування (18%).

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«Сім'ї не бояться всиновлювати відразу декількох дітей. Справа в тому, що в Україні 85% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – це сімейні групи, тобто брати і сестри, що залишилися без батьків. Усиновлення кількох дітей – велика відповідальність, тим не менш, 2 з 3 випадків усиновлення припадає саме на сімейні групи. Зараз в Україні всиновлюють і по 3 дітей, а в прийомні сім'ї та будинки сімейного типу беруть на виховання відразу 5-6-х братів/сестер»,– розповідає керівник проекту.

«8000 усиновлених дітей – це велика і гарна цифра. Але ми не готові зупинятися на досягнутому. Цього результату ми змогли досягти завдяки злагодженій роботі наших партнерів зокрема Міністерства соціальної політики, Служби у справах дітей, ВГО «Магнолія» і ФК «Шахтар». Наш девіз: «Кожна дитина повинна жити в сім'ї!» і ми прагнемо до цього. Зараз на порталі «Сирітству – ні!» розміщена 8991 анкета дітей, яким потрібні батьки. І ми сподіваємося знайти сім'ю для кожного з них», – підсумувала Касьянова.

Нагадаємо, проект «Сирітству – ні!» спрямований на забезпечення права кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання в сім'ї; на надання підтримки сім'ям, які хочуть взяти у свою сім'ю дитини; сприяння створенню прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

На порталі www.sirotstvy.net можна ознайомитися з анкетами дітей, яким потрібні нові сім'ї; а також отримати експертну консультацію з питань усиновлення, опіки та створення дитячих будинків сімейного типу.