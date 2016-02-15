Третій тур вакцинації проти поліомієліту в Україні подовжено до кінця лютого - МОЗ

Як повідомили УНІНА у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, таке рішення було прийнято сьогодні членами Оперативного штабу МОЗ України з попередження циркуляції вакциноспоріднених поліовірусів та зумовлене неповним проведенням туру в деяких регіонах України через складну епідситуацію із захворюваністю на грип та ГРВІ в Україні.

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У перс-службі нагадали, що третій тур вакцинації розпочався 25 січня. Станом на сьогодні за його результатами рівень охоплення щепленнями дитячого населення становить 50%. Згідно з рекомендацією ВООЗ, з метою попередження розповсюдження поліовірусів в Україні, створення колективного імунітету дитячого населення та збереження за Україною статусу "країни вільної від поліомієліту", ця цифра має становити в межах 95%.