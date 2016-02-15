АМКУ розгляне скарги компанії "Ліки України" на незаконні закупівлі медикаментів
Антимонопольний комітет України (АМКУ) прийняв до розгляду скарги української державної акціонерної компанії «Ліки України» з приводу порушення законодавства низкою українських медзакладів під час проведення закупівель ліків і медичних виробів, повідомила прес-служба АМКУ.
«Прийнято до розгляду скаргу ДАК «Ліки України», - йдеться в повідомленні.
Зокрема, компанія поскаржилася на ряд медустанов у Донецькій, Хмельницькій, Миколаївській, Харківській, Тернопільській та Вінницькій областях.
Згідно з повідомленням, на час розгляду скарг процес закупівлі медикаментів у зазначених закладах призупинено.
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Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2015 року в конкурсі на посаду голови правління акціонерної компанії «Ліки України» переміг Геннадій Ворон.
Державна акціонерна компанія «Ліки України» займається розробкою балансів державних ресурсів лікарських засобів і виробів медичного призначення, поповненням держрезерву лікарських засобів на випадок стихійного лиха, катастроф, епідемічних захворювань, а також імпортом та реалізацією на внутрішньому ринку наркотичних, психотропних лікарських засобів та прекурсорів, бере участь у закупівлі медикаментів, медвиробів для державних, регіональних та місцевих потреб.