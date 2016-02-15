В Україні від грипу померли 286 осіб, з них - 4 дітей і 2 вагітних

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я, найбільша кількість летальних випадків зафіксована в Одеській області (40), у Києві (32), в Черкаській (20), Донецькій (19) та Харківській (17) областях.

Станом на 14 лютого зареєстровано 3,7 млн хворих на грип та ГРВІ, перехворіло 9,5% населення. Із загальної кількості захворілих 61% становлять діти віком до 17 років.

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Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ відмічається серед населення Київської області та Києва, де перехворіло відповідно 15,9% та 13,4% населення.

Найменша захворюваність реєструється у Закарпатській (6,2%) та Харківській (3,9%) областях.

Введено обмежувальні протиепідемічні заходи або припинено навчання майже у 1 тис. 622 дитячих навчальних, загальноосвітніх та позашкільних закладів.