В Україні з початку епідсезону померло 289 хворих на грип, з яких 4 дітей - МОЗ

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України, посилаючись на оперативні дані Центру грипу та ГРВІ держаного закладу «Український центр контролю та моніторингу захворювань МОЗ України».

Найбільша кількість летальних випадків зареєстрована в Одеській області – 40, Києві – 33, у Черкаській (20), Донецькій (19) та Львівській (18) областях.

Зазначається, що за медичною допомогою своєчасно звернулася лише третина померлих. Проведений аналіз летальних випадків показав, що всі померлі не мали щеплень проти грипу.

З початку епідсезону (28.09.2015 – 15.02.2016 року), за оперативними даними, всього в Україні зареєстровано 3,7 млн хворих на грип та ГРВІ, перехворіло 9,5% населення.

Читайте такожНа Волині епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищено на 34%

Захворюваність під час епідсезону 2015-2016 рр. на 46,1% більше рівня аналогічного періоду минулого епідемічного сезону.

Із загальної кількості тих, хто захворів цього сезону, 61% становлять діти віком до 17 років. Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ спостерігається серед населення Київської області та Києва, де перехворіло відповідно 15,9% та 13,4% населення. Найнижчий рівень захворюваності реєструється у Закарпатській (6,3%) та Харківській областях (3,9%).

Всього в Україні з початку епідемічного сезону госпіталізовано з попередніми діагнозами «Грип» та «Гостра респіраторна вірусна інфекція» 160 тис. осіб (4,3% тих, хто захворів), з них до 65% становлять діти віком до 17 років.

На 6-му тижні 2016 року у трьох областях показники захворюваності на грип та ГРВІ перевищили епідемічні пороги (Волинська – на 34,5%, Закарпатська – у 1,9 рази, Миколаївська – на 6,3%). В інших регіонах епідпороги знаходяться в межах від 0,3% у Хмельницькій до 64% - у Харківській областях.

Станом на 14 лютого в окремих регіонах введено обмежувальні протиепідемічні заходи або припинено навчання майже у 426 та відновлено заняття у 10 тис. 928 дитячих навчальних, загальноосвітніх та позашкільних закладах.