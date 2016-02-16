У передмісті Кіровограда рятувальники вилучили ємності з 3 кг ртуті

15:55, 16 лютого 2016
Країна
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3 кілограми ртуті в ємностях були виявлені біля дороги в районі Бобринецького шосе.

Изъятое опасное вещество направлено на утилизацию / Фото: kachestvo.ru

У передмісті Кіровограда рятувальники вилучили кілька закритих ємностей, в яких перебувало 3 кг ртуті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДСНС в Кіровоградській області, 15 лютого співробітники 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини УГСЧС в області залучалися для витягання 3 кілограм ртуті в ємностях, які були виявлені біля дороги в районі Бобринецького шосе. Вилучену небезпечну речовину направлено на утилізацію.

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