У передмісті Кіровограда рятувальники вилучили ємності з 3 кг ртуті
15:55, 16 лютого 2016Країна
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3 кілограми ртуті в ємностях були виявлені біля дороги в районі Бобринецького шосе.
Вилучену небезпечну речовину направлено на утилізацію / Фото: kachestvo.ru
У передмісті Кіровограда рятувальники вилучили кілька закритих ємностей, в яких перебувало 3 кг ртуті.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДСНС в Кіровоградській області, 15 лютого співробітники 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини УГСЧС в області залучалися для витягання 3 кілограм ртуті в ємностях, які були виявлені біля дороги в районі Бобринецького шосе. Вилучену небезпечну речовину направлено на утилізацію.
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