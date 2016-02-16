У Києві презентують проект з ефективного врядування в охороні здоров'я

Подія відбудеться з 09:00 до 13:00 у готелі "Президент" (м. Київ, вул. Госпітальна, 12).

Мета даного заходу – поширити інформацію про проект, запросити та залучити зацікавлені сторони до проекту і узгодити план подальших спільних дій у процесі реформування системи охорони здоров'я в Україні

На заході буде презентовано основні напрями реформування системи охорони здоров'я України, зокрема реформу системи фінансування, використання інтегрованих інформаційних систем тощо.