У Києві презентують проект з ефективного врядування в охороні здоров'я
16:10, 16 лютого 2016Країна
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Завтра 17 лютого 2016 року відбудеться офіційна презентація старту проекту "Сприяння ефективному врядуванню в системі охорони здоров'я", що реалізовуватиметься МОЗ України у співпраці з Бюро ВООЗ в Україні та за підтримки Швейцарського бюро співробітництва.
Фото: УНІАН
Подія відбудеться з 09:00 до 13:00 у готелі "Президент" (м. Київ, вул. Госпітальна, 12).
Мета даного заходу – поширити інформацію про проект, запросити та залучити зацікавлені сторони до проекту і узгодити план подальших спільних дій у процесі реформування системи охорони здоров'я в Україні
На заході буде презентовано основні напрями реформування системи охорони здоров'я України, зокрема реформу системи фінансування, використання інтегрованих інформаційних систем тощо.
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