Розумні люди більш схильні до алкоголізму?

За висновками битанських вчених, розумні люди мають більше шансів отримати проблеми із здоров`ям, викликані зловживанням алкоголем, ніж менш розумні люди.

За даними учених з Ради медичних досліджень, розумні, освічені люди, як правило, схильні до більшого стресу за родом своєї професійної діяльності, що спонукає їх вживати великі кількості алкоголю, ніж менш розумні. Жінки, що працюють в сферах, в яких домінують чоловіки, особливо схильні до згубної дії алкоголю.

Учені вивчали 8710 чоловіків і жінок, які з`явилися на світ протягом одного тижня 1970 року. Їх розумові здібності у віці 10 років порівняли з інформацією про вживання ними алкоголю і проблеми з випивкою у віці 30 років.

У опублікованому Американським журналом суспільної охорони здоров`я дослідженні йдеться про те, що люди з високими показниками рівня розумової діяльності стикалися з великою кількістю проблем, викликаних алкоголем, в дорослому житті.

За даними Національного статистичного бюро, британці, що посідають посади управлінців і начальників, споживають 15,1 одиницю алкоголю (1 од. алкоголю дорівнює 2 келихам вина) в тиждень, в порівнянні з 11,6 одиницями, які споживають люди, зайняті рутинною діяльністю. Жінки в середньому вживають 9 одиниць алкоголю в тиждень, чоловіки – 18,7.

У 2005 році на кожні 100 тисяч чоловік в Британії доводилося 12,9 смертей, викликаних зловживанням алкоголем, проте в 2006 році це число зросло до 13,4. Для порівняння: у 1991 році ця цифра складала 6,9 смертей.

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