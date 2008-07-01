Японія перейшла на продаж цигарок за картками
09:21, 01 липня 2008Країна
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Буде потрібен спеціальний "тютюновий паспорт"
Спеціальний "тютюновий паспорт" потрібен тепер в Японії для покупки цигарок в автоматах, призначених для їх продажу.
У всіх 47 префектурах країни з сьогоднішнього дня автомати повинні бути оснащені спеціальним пристроєм для прочитування даних про покупця з іменної ідентифікаційної картки. Таким чином власті мають намір перекрити доступ до сигарет неповнолітнім громадянам.
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