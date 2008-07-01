Японія перейшла на продаж цигарок за картками

Спеціальний "тютюновий паспорт" потрібен тепер в Японії для покупки цигарок в автоматах, призначених для їх продажу.

У всіх 47 префектурах країни з сьогоднішнього дня автомати повинні бути оснащені спеціальним пристроєм для прочитування даних про покупця з іменної ідентифікаційної картки. Таким чином власті мають намір перекрити доступ до сигарет неповнолітнім громадянам.

itar-tass.com