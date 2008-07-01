Єврокомісія полегшить пацієнтам доступ до лікування

Єврокомісія планує полегшити доступ пацієнтам з однієї країни-члена ЄС до лікування в інших країнах-членах.

Відповідні пропозиції містяться в підготовленому Комісією проекті законодавства ЄС.

Згідно з інформацією видання, пацієнти зможуть отримувати медичне лікування в інших країнах-членах без попереднього отримання дозволів, а також зможуть отримувати відшкодування за полісами медичного страхування.

Крім того, нові правила передбачають надання пацієнтам більшого доступу до інформації щодо системи охорони здоров’я країн-членів ЄС.

Ці пропозиції мають стати частиною “Оновленого соціального порядку денного”, який Єврокомісія планує схвалити на засіданні в середу, 2 липня.

Відповідно до пропозицій Єврокомісії, за лікування в іншій країні пацієнти сплачуватимуть повну суму з правом отримати відшкодування в своїй країні, як за відповідне лікування на місці.

Ці правила планується застосувати до будь-якого лікування без госпіталізації. Що ж стосується лікування з госпіталізацією, то, на думку Єврокомісії, у випадку, якщо якась з країн-членів доведе, що запровадження цієї схеми може спричинити відплив пацієнтів з власних шпиталів, тоді для такого лікування буде збереження схема попереднього отримання дозволів.