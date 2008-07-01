Як повернути волоссю красу
На стан волосся впливає безліч факторів
Навіть сильне і красиве волосся унаслідок неправильного живлення, нестачі фізичної активності, стресів і перевтоми може почати випадати, стати ламким і тонким.
Для того, щоб повернути своєму волоссю красу і здоров`я, скористайтеся наступними порадами.
Порада 1. Щоб привести волосся в порядок, дуже важливо використовувати для миття тільки м`яку воду.
Для цього у воду слід додати невелику кількість харчової соди або просто прокип`ятити необхідну кількість води протягом півгодини, а потім остудити до потрібної температури.
Порада 2. Після того, як вимиєш волосся, його рекомендовано обполіскувати настоєм звіробою, ромашки, кропиви.
Для приготування настою потрібно буде узяти 1 столову ложку трави на 1 стакан окропу.
Якщо трав під рукою не виявилось, то можна додати у воду невелику кількість оцту або декілька крапель лимонного соку.
Порада 3. Якщо волосся ламке і сухе, то допоможе така маска:
Для її приготування збий в невеликій кількості води один яєчний жовток, після чого ввітри засіб у волосся і шкіру голови. Суміш потрібно залишити на декілька хвилин, а потім змити.
Порада 4. Для боротьби з лупою добре використовувати такий настій:
Двома стаканами кип`ятку залити 1 столову ложку пижма, дати настоятися протягом двох годин, а після закінчення цього часу процідити і обполіскувати таким настоєм волосся протягом місяця.
Слід також відзначити, що волосся можна розчісувати тільки через тридцять-сорок хвилин після миття.
Кожного тижня слід мити гребінець з милом, а ось до укладання феном або щипцями потрібно вдаватися якомога рідше.