Як повернути волоссю красу

Навіть сильне і красиве волосся унаслідок неправильного живлення, нестачі фізичної активності, стресів і перевтоми може почати випадати, стати ламким і тонким.

Для того, щоб повернути своєму волоссю красу і здоров`я, скористайтеся наступними порадами.

Порада 1. Щоб привести волосся в порядок, дуже важливо використовувати для миття тільки м`яку воду.

Для цього у воду слід додати невелику кількість харчової соди або просто прокип`ятити необхідну кількість води протягом півгодини, а потім остудити до потрібної температури.

Порада 2. Після того, як вимиєш волосся, його рекомендовано обполіскувати настоєм звіробою, ромашки, кропиви.

Для приготування настою потрібно буде узяти 1 столову ложку трави на 1 стакан окропу.

Якщо трав під рукою не виявилось, то можна додати у воду невелику кількість оцту або декілька крапель лимонного соку.

Порада 3. Якщо волосся ламке і сухе, то допоможе така маска:

Для її приготування збий в невеликій кількості води один яєчний жовток, після чого ввітри засіб у волосся і шкіру голови. Суміш потрібно залишити на декілька хвилин, а потім змити.

Порада 4. Для боротьби з лупою добре використовувати такий настій:

Двома стаканами кип`ятку залити 1 столову ложку пижма, дати настоятися протягом двох годин, а після закінчення цього часу процідити і обполіскувати таким настоєм волосся протягом місяця.

Слід також відзначити, що волосся можна розчісувати тільки через тридцять-сорок хвилин після миття.

Кожного тижня слід мити гребінець з милом, а ось до укладання феном або щипцями потрібно вдаватися якомога рідше.