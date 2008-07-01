Хатха-йога в боротьбі з ожирінням

Чи доводилося вам чути про пашимотанасану? А є вона позою заднього розтягання і сприяє позбавленню від зайвої ваги. Щоб виконати таку вправу, вам слід сісти на підлогу, витягнувши ноги, спина повинна бути прямою. Повільно і ритмічно вдихаючи, нахиліться трохи вперед і вказівними пальцями рук захопіть великі пальці ніг.

Слід нагинатися вперед до тих пір, доки обличчя не торкнеться колін, ноги в них не повинні бути зігнутими, не слід відривати від підлоги і п`яти. Руки при цьому зігнуті в ліктях і упираються ними в підлогу. Живіт слід тримати підтягнутим всередину, це полегшить розтягування м`язів спини і стегон. Тепер слід зробити видих і торкнутися головою колін.

Можна опустити обличчя між колін, не згинаючи при цьому витягнуту спину. Витягуйтеся вперед поступово, не поспішаючи, голова при цьому «втоплена» в плечі.

Якщо ви молоді, то ця асана може вам підкоритися з першого разу. Якщо ж вік досить зрілий, то знадобитися пару тижнів, а може і більше для того, щоб досягти повного успіху в цій позі.

Дихання слід затримувати доти, доки на випрямитеся, тільки потім слід зробити вдих. Час, який вам знадобитися, на початку складає п`ять секунд, а в кінці – до десяти хвилин. Потім слід зробити перерву на п`ять секунд і повторити вправу.

Ця асана дозволить зменшити жирові відкладення у області черевного пресу і зробить еластичною поясницю, а також нормалізує діяльність печінки і селезінки.

Тепер давайте познайомимося з ваджрасаною. Для виконання цієї асани вам потрібно буде стати на коліна, які повинні бути з”єднані, як і носки, потім сядьте сідницями на п`яти, руки тримаєте на стегнах, які й масажуйте.

Спина, шия і голова знаходяться на одній вертикалі. Асана не повинна супроводжуватися відчуттям напруження, адже це поза відпочинку і роздумів.

Якщо ви приймете її хвилин через п`ятнадцять після прийому їжі, то вона перетравлюватиметься значно краще. Також, дана поза підсилить циркуляцію крові у області тазу і активізує роботу внутрішніх органів.