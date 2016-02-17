Вихід на лід і риболовля - надзвичайна загроза для життя і здоров'я людей

В Україні з початку року на водоймах загинули 43 людини, з них 6 дітей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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