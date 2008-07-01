В Україні туберкульоз виявлятимуть за два дні

Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) вирішила розповсюдити в 16 країнах світу лабораторії для прискореного виявлення туберкульозу з множинною лікарською стійкістю (МЛС). Половина з цих країн - колишні радянські республіки.

Молекулярні лабораторії, що скорочують термін виявлення цієї небезпечної форми туберкульозу з 60 днів до всього двох, з`являться в найближчі чотири роки в Азербайджані, Грузії, Казахстані, Киргизії, Молдові, Таджикистані, Узбекистані й Україні.

У цю групу країн "з низькою забезпеченістю ресурсами" також увійшли Бангладеш, Бірма, В`єтнам, Демократична Республіка Конго, Індонезія, Кот д`Івуар, Лесото та Ефіопія.

Паралельно ВООЗ має намір збільшити постачання ліків від туберкульозу з МЛС в 54 країни, включаючи 16 країн, які отримають лабораторії.

Туберкульоз з множинною лікарською стійкістю - це форма легеневої інфекції, яка не лікується двома найсильнішими препаратами - ізоніазидом і рифампіцином.

Молекулярний аналіз

Збудники туберкульозу виявляються шляхом аналізу мокроти. Аналіз раніше доступним методом займав від двох до трьох місяців.

Із-за браку устаткування для молекулярного аналізу в країнах, що розвиваються і пострадянських, його проводять, тільки коли стає ясно, що пацієнтові не допомагають стандартні препарати.

За місяці, що проходять, перш ніж це стає очевидним, що преперети не допомагають і до підтвердження діагнозу туберкульозу з МЛС, хворий може заразити багато здорових людей.

За оцінками ВООЗ, не більше 2% хворих туберкульозом з МЛС в світі діагностуються і лікуються правильно. Організація сподівається збільшити цю цифру хоч би до 15%.

Деякі хворі взагалі не доживають до результатів аналізу, особливо коли туберкульоз з множинною лікарською стійкістю поєднується у них з ВІЛ.

З 16 країнах, де упроваджуватиметься новий тест, вже все готово до його введення в маленькій африканській країні Лесото. Ефіопія, як планується, повинна бути готова до кінця року.

news.bbc.co.