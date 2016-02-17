Запустили сайт "Ліки-контроль" для моніторингу наявності куплених за бюджетні кошти ліків

Громадська організація «Центр протидії корупції» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» запустила новий онлайн-проект «Ліки-контроль» для контролю за наявністю в лікарнях лікарських препаратів, закуплених за кошти державного бюджету. Про це повідомила на прес-конференції член правління та керівник медичного напрямку організації Олександра Устінова.

«На сайті представлено 112 медичних установ по всій Україні, до яких ці ліки розвозяться. Ми постійно оновлюємо інформацію (приблизно один раз на пару місяців – УНІАН) за рахунок запитів, які відсилаємо в місцеві лікарні, запитуючи, скільки у них залишилося тих препаратів, які було доставлено їм. І на основі цієї інформації ми публікуємо все на сайті, тому людина може в онлайн-режимі зайти і подивитися, в якій лікарні і скільки упаковок є тих чи інших ліків», - сказала вона.

За словами Устінової, українські медзаклади нерідко приховують ліки, які раніше були куплені Міністерством охорони здоров'я або місцевими управліннями за рахунок бюджету, після чого продають їх зі своїх нібито особистих запасів. Тому основною метою цього онлайн-проекту є моніторинг за залишками таких медикаментів і кримінальне переслідування недобросовісних лікарів, які відмовляють пацієнтам у видачі безкоштовних ліків, наданих державою, зазначила Устінова.

Читайте такожДо лікарень країни надійшло ліків на на понад 44 млн грн – МОЗВона уточнила, що наразі сайт «Ліки-контроль» містить інформацію виключно про наявність ліків для лікування онкозахворювань, але незабаром активісти розраховують охопити й інші препарати.

Директор Інституту раку Олена Колесник, яка також була присутня на прес-конференції, повідомила, що забезпечення бюджетними ліками у дитячих лікарнях становить близько 90%, а в дорослих – 30%. В реальності ж пацієнти отримують безкоштовних медикаментів значно менше.

Як прокоментувала таку ситуацію на прес-конференції юрист «Центру протидії корупції» Олена Щербань, проблема перепродажу ліків виникла насамперед через відсутність єдиної електронної системи обліку медичних препаратів, яка могла б щодня оновлювати дані про препарати, які є в лікарнях.

«Завданням держави є створення цієї системи, створення єдиного електронного реєстру пацієнтів, об'єднання цих інформаційних систем для того, щоб взагалі в режимі реального часу можна було все це відстежувати. Поки що в державі немає такого ресурсу, ми створили якісь альтернативні речі, збираємо вручну», - сказала Щербань.

На думку активістів, особливо актуальним питання моніторингу і обліку ліків стало після рішення Кабінету міністрів України про закупівлю всіх ліків через міжнародні організації.

«Ми знаємо, що завдяки закупівлі ліків міжнародними організаціями ми матимемо істотну економію коштів – іноді до 60%. За рахунок цієї економії держава зможе закупити більше ліків, тому такий контроль дуже потрібен, щоб ці ліки дійшли до пацієнтів, а не стали предметом збагачення корупціонерів», - зазначила Колесник.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2015 року Верховна Рада прийняла закон, що визначає порядок здійснення державних закупівель лікарських засобів і медичних виробів, а також встановлює спрощений порядок державної реєстрації цих лікарських засобів. Зокрема, передбачено механізм залучення спеціалізованих міжнародних організацій, що здійснюють закупівлі, до закупівель лікарських засобів.

12 січня 2016 року Кабінет міністрів України доручив Міністерству охорони здоров'я проводити всі закупівлі лікарських засобів, медичних виробів і пов'язаних з цим послуг у поточному році через міжнародні спеціалізовані організації. МОЗ зазначив, що таке рішення дасть змогу зменшити корупційні ризики при проведенні тендерних процедур, вчасно і без зволікань проводити закупівлі, а також забезпечити населення необхідними та якісними лікарськими засобами і вакцинами.