В Україні від грипу померли 292 особи, у тому числі четверо дітей

В Україні з початку епідемічного сезону (28 вересня 2015 року) від грипу померли 292 особи, у тому числі четверо дітей у віці до 17 років.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Найбільша кількість летальних випадків зафіксована в Одеській області – 40, у Києві – 34, у Черкаській області – 20, Донецькій – 19, у Львівській – 18.

Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ відзначається серед населення Київської області та Києва, де перехворіло відповідно 16,9% і 13,5%.

Найменша захворюваність реєструється в Закарпатській (6,4%) та Харківській (4%) областях.