ООН має намір цього року залучити на гуманітарні потреби Донбасу $ 298 млн
Гуманітарне співтовариство Організації Об'єднаних Націй (ООН) має намір цього року залучити 298 млн дол. для надання термінової гуманітарної допомоги 3,1 млн людей, що постраждали в результаті бойових дій на сході України, повідомив координатор гуманітарної допомоги в Україні Ніл Уокер в ході презентації плану такої допомоги потенційним фінансовим донорам.
ООН має намір цього року залучити на гуманітарні потреби Донбасу 298 млн дол. / Фото: polradio.pl
«Сьогодні близько 3,1 млн осіб, що проживають в Україні, потребують негайної гуманітарної допомоги. З них 2,7 млн проживають на непідконтрольних українській стороні територіях, решта - 400 тис. осіб - живуть безпосередньо на лінії вогню. Для допомоги цим людям ООН має намір залучити гуманітарну допомогу від міжнародного співтовариства на суму 298 млн дол.», - сказав Уокер.
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Також представник ООН зазначив, що на першому етапі презентації плану фінансовим донорам вдалося отримати гарантії надання 17 млн дол., зокрема свої внески вже зробили Литва і Латвія.