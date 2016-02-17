ООН має намір цього року залучити на гуманітарні потреби Донбасу $ 298 млн

«Сьогодні близько 3,1 млн осіб, що проживають в Україні, потребують негайної гуманітарної допомоги. З них 2,7 млн проживають на непідконтрольних українській стороні територіях, решта - 400 тис. осіб - живуть безпосередньо на лінії вогню. Для допомоги цим людям ООН має намір залучити гуманітарну допомогу від міжнародного співтовариства на суму 298 млн дол.», - сказав Уокер.

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Також представник ООН зазначив, що на першому етапі презентації плану фінансовим донорам вдалося отримати гарантії надання 17 млн дол., зокрема свої внески вже зробили Литва і Латвія.