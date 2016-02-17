У Києві від грипу померли 56 осіб

Про це повідомляє Головне управління Державної санітарно-епідеміологічної служби у Києві.

«З початку епідсезону станом на 17.02.2016 від ускладнень (пневмоній) від грипу померло 56 осіб, в т. ч. за 6-й тиждень – 7 осіб, за 3 дні поточного тижня – 5», - йдеться в повідомленні.

Також у СЕС інформують, що за 3 дні нинішнього тижня (14-16 лютого) захворіло 9 тис. 362 осіб, що на 6,8% нижче аналогічного періоду попереднього тижня.

Зниження захворюваності відмічається серед дорослих (-24,1%). Водночас серед дітей захворюваність зростає (+11,0%). Зокрема, підвищення захворюваності відбулося серед усіх вікових категорій дитячого населення Києва, крім дітей віком 1-4 років, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Україні, за даними МОЗ, станом на 17 лютого від грипу померли 292 людини.