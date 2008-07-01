Спека спричинює інсульти і запалення легень

В розпал літніх відпусток, плануючи приємну і цікаву відпустку, слід поклопотатися і про своє здоров`я. Будьте обережні, виходячи з прохолодної квартири на вулицю, особливо якщо вам доведеться користуватися суспільним транспортом. В першу чергу це стосується людей, страждаючих захворюваннями серцево-судинної і дихальної систем. Обов`язково надягайте легкий головний убір, а якщо поїздка буде тривалою – беріть з собою що-небудь для пиття. Краще, якщо це буде не солодка газована вода, яка насправді тільки підсилює спрагу, а компот або мінералка. І, до речі, у жодному випадку не стримуйте спрагу – на думку європейських фахівців, в жарку погоду людина повинна випивати в день не менше 2,5 літрів води.

В цілях недопущення сонячних ударів слід раціонально скласти план на день, уникаючи знаходження на вулиці в жаркий час доби. Необхідно по можливості охолодити повітря в приміщенні, більше спати і правильно харчуватися. Рекомендуємо також приймати спеціальні ліки традиційної китайської медицини, що дозволяють легко перенести жару і духоту.

На думку фахівців, після жари кількість інсультників значно збільшується. В період найбільшої сонячної активності різко збільшується навантаження на серцево-судинну і системи виділень і їх органи (нирки, шкіра, легені). А ще влітку частенько вмирають від запалення легенів. Взагалі-то ми звикли вважати пневмонію зимовою хворобою. Проте і влітку вона трапляється не рідше. Річ у тому, що під пекучим сонцем легені працюють на межі своїх можливостей. В результаті окрім пневмонії може загостритися бронхіт і бронхіальна астма.

Якщо ви збираєтеся у відпустку. Разом з незабутніми враженнями з дальніх країн можна привезти і екзотичну болячку. Виїжджаючи на курорти Чорноморського побережжя або в єврозону туристам досить дотримувати заходи особистої гігієни, тому що головна небезпека тут – кишкові інфекції. Інших особливо небезпечних інфекцій не реєструється.

З екзотичними курортами ситуація йде складніше. Крім того, що в жарких країнах, зокрема популярних Єгипті, Туреччині, Таїланді, клімат і антисанітарія створюють для кишкових інфекцій райські умови, є болячки і небезпечніше.

Так, туристи, що виїжджають до Африки і Південної Америки в обов`язковому порядку повинні пройти вакцинацію проти жовтої лихоманки, що передається повітряно-краплинним шляхом. Щеплення в Тюмені можна поставити в поліклініці при обласній клінічній лікарні. Це дає гарантію на 10 років. Туристові видається індивідуальна санітарна книжка міжнародного зразка, тільки при її наявності можна виїхати за кордон.

Напасти Південно-східної Азії, Африки і Південної Америки – гостре кишкове захворювання холера. Від неї, на жаль, вакцина не передбачена, а тому головна зброя – дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Тут слід пригадати елементарні правила, знайомі з дитинства: мити руки перед їжею, промивати кип`ятком фрукти і овочі, пити тільки кип`ячену воду. А щоб забезпечити себе від малярії, необхідно приймати спеціальні ліки, хоча, за словами тюменських епідеміологів, і це не дає повної гарантії.

Усесвітня організація охорони (ВОЗ) здоров`я щорічно ставить перед собою завдання привернути увагу світової спільноти до впливу глобального потеплення на здоров`ї і тривалість життя людей.

Проблема назріла вже давно: за оцінними даними ВОЗ, в країнах ЄС кожне підвищення температури на один градус може викликати зростання смертності на 1-4%, а за даними 12 європейських країн період екстремальної жари літом 2003 р. привів до більше 70 тисячам "зайвих" смертей. Але не тільки жара є наслідком глобального потеплення. Фахівці стверджують, що від надмірно низьких температур взимку також росте смертність – від 5 до 30%. Небезпеку для людей представляють і повені: тільки у ЄС на прибережних територіях, яким щорічно загрожує затоплення, живе 1,6 мільйона жителів. До згаданих лих слід додати буреломи і вітри, які підвищують ризик травматизму... Тому ВОЗ радить урядам країн негайно зосередитися на цих проблемах і зобов`язати системи охорони здоров`я країн працювати в контексті дозволу проблем, пов`язаних з глобальним потеплінням.

www.utro.ua