Діарея і укуси собак - головні загрози для здоров`я на Пекінській олімпіаді

Туристи, які мають намір відвідати Китай напередодні серпневих Олімпійських ігор в Пекіні, повинні в першу чергу турбуватися не про екзотичні хвороби, а про загрозу дихальних розладів і укусів бездомних собак. Американські експерти Центру контролю і запобігання хворобам у співпраці з Міжнародним співтовариством туристичної медицини визначили, що за останні 10 років в Китаї головною проблемою щодо здоров`я для мандрівників були укуси собак, дихальні інфекції, шкірні запалення і діарея. Дослідники використовували базу даних про хвороби туристів в Китаї протягом 1998-2007 років.

Дихальні хвороби, типу астми і бронхіту, були найпоширенішими діагнозами для мандрівників, що шукають медичну допомогу, і першопричиною госпіталізацій під час перебування в Китаї. Гостра діарея і укуси бездомних собак були також частими проблемами для здоров`я туристів. Крім того, люди скаржилися на фізичні пошкодження, типу розтягування зв`язок або переломи. Поширеність тропічних і паразитних хвороб, включаючи малярію і лихоманку, була низька. Перебуваючи у КНР, лікарі радять людям частіше мити руки і уникати зустріячей із бродячими тваринами.

www.med2.ru