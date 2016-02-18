В Україні від грипу померли 313 осіб, зокрема п’ятеро дітей

Як повідомили УНІАН у пре-службі Міністерства охорони здоров’я, найбільша кількість летальних випадків зафіксована в Одеській області – 40, у Києві – 37, у Черкаській області – 22, в Донецькій – 24, у Львівській – 18.

З початку епідемічного сезону (28 вересня 2015 року) в Україні зареєстровано 3,8 млн хворих на грип та ГРВІ, перехворіло 9,6% населення.

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Найвищий показник захворюваності відмічається серед населення Київської області та Києва, де перехворіло відповідно 16,9% та 13,5%. Найменша захворюваність реєструється у Закарпатській (6,4%) та Харківській (4%) областях.

На 17 лютого в окремих регіонах введено обмежувальні протиепідемічні заходи або припинено навчання у 100 та відновлено заняття у 11 тис. 129 дитячих навчальних, загальноосвітніх та позашкільних закладах.