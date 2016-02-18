Червоний Хрест роздав на Донеччині 60 тонн продуктів
13:00, 18 лютого 2016Країна
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Міжнародний Комітет Червоного Хреста роздав у Тельманівському районі Донецької області близько 60 тонн продуктів.
Червоний Хрест роздав у Тельманівському районі під Донецьком близько 60 тонн продуктів / dt.ua
Про це йдеться в повідомленні Міжнародного Комітету Червоного Хреста у Twitter.
"За тиждень МКЧХ роздав у Тельманівському районі під Донецьком майже 60 тонн продуктів і 5 тонн гігієнічних наборів", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, Червоний Хрест залучить у 2016 році понад 64 млн дол. на гуманітарну допомогу переселенцям і тим, хто живе у зоні АТО.
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