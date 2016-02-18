Червоний Хрест роздав на Донеччині 60 тонн продуктів

Про це йдеться в повідомленні Міжнародного Комітету Червоного Хреста у Twitter.

"За тиждень МКЧХ роздав у Тельманівському районі під Донецьком майже 60 тонн продуктів і 5 тонн гігієнічних наборів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Червоний Хрест залучить у 2016 році понад 64 млн дол. на гуманітарну допомогу переселенцям і тим, хто живе у зоні АТО.