Навіщо потрібна міцелярна вода: як правильно її використовувати

Навіщо потрібна міцелярна вода і як її правильно використовувати.

Що таке міцелярна вода?

Міцелярна вода – це м'який засіб, що пом'якшує шкіру, видаляє макіяж і зберігає природний баланс шкіри, пише sunny7.ua. Цей засіб не сушить, не дратує і підходить для будь-якого типу шкіри. Вона без кольору, смаку і запаху. При струшуванні пляшечки з міцелярною водою може утворюватися невелика кількість піни. Зазвичай, до її складу не входять різні «зайві» компоненти, максимум виробники додають ароматизатори.

Принцип дії

Міцели – це дрібні частки, які обволікають забруднення водою.

Міцели:

· послаблюють подразливі властивості очищувальних засобів

· деактивують шкідливі хімічні речовини

· змивають частинки жиру зі шкіри.

Міцелярна вода має очищувальні функції, містить активні речовини, натрієві солі. Косметичний засіб не утворює на поверхні шкіри плівку, а від дозування поверхнево-активних речовин залежить той факт, як міцелярна вода змиває макіяж.

Кому підійде міцелярна вода

· Якщо ваша шкіра чутлива, схильна до запалень і висипань, виявляються часті алергії

· Інші засоби для зняття макіяжу викликають подразнення шкіри

· Шкіра повік запалюється від очищувальних продуктів

· Ви носите контактні лінзи

Багато виробників міцелярних вод пишуть на упаковках про те, що вода не вимагає змивання. Однак пам'ятайте, що будь-очищаючий засіб необхідно змивати в обов'язковому порядку. Все тому, що міцелярна вода – це не проста вода, до її складу входять багато компонентів і речовини, з якими ваша шкіра може не впоратися.

Пам'ятайте, щоб уникнути будь-яких алергічних реакцій, використовуйте косметичний засіб в міру.