Ціни на ліки можна знизити - Квіташвілі

Про це Міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Урядовий портал.

«Міністерство охорони здоров’я не регулює ціни на ліки в роздрібній мережі і не повинно регулювати», - підкреслив він та нагадав, що в Грузії під час проведення реформ, був дерегульований увесь ринок, що призвело до зменшення цін на ліки на 30-40% .

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Олександр Квіташвілі також підкреслив, що регуляція ціни на ліки призведе до появи «чорного ринку», що надзвичайно небезпечно в галузі фармакології.

«Тому потрібно максимально відкрити ринок. У нас був готовий законопроект, який ми внесли у Верховну Раду в грудні. Там дуже простий принцип: в Україну заходять за спрощеною системою реєстрації ліки, які зареєстровані п’ятьма найсильнішими регуляторами в світі. Зокрема, європейським, американським, японським тощо», - зазначив Міністр і додав, що даний законопроект не був підтриманий навіть відповідним парламентським комітетом.

«Прибрати регуляцію. Дати доступ тим лікам, які реєстровані в Європі. І цими способами можна впливати на ціни», - зазначив міністр.