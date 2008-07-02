Депресія матері уповільнює розумовий розвиток дитини

Учені з університету Брістоля спільно з колегами з університету Західної Англії заявили про те, що депресія під час вагітності уповільнює розумовий розвиток дитини.

Ризик виникнення таких відхилень зростає на 34% відсотки, якщо жінка страждає від депресії під час вагітності. В тому випадку, якщо з народженням дитини депресія матері продовжується, то цей ризик збільшується до 50%, говорять дослідники.

Такі дані були одержані в результаті дослідження, в якому взяли участь понад 11 тисяч матерів і дітей.

Жінки в ході експерименту проходили перевірку на наявність симптомів депресії на 18 і 32 тижню вагітності, а потім - через вісім тижнів і вісім місяців після пологів. Що стосується дітей, то коли їм виповнювалися півтора роки, дослідники перевіряли у них координацію, здатність маніпулювати дрібними об`єктами і впізнавати оточуючих.

Раніше медики вже попереджали про те, що постродова депресія матерів може негативно відбитися на розвитку дитини, але останнє дослідження вперше дозволило проаналізувати наслідки депресивного стану під час вагітності.

Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) попереджає, що до 2020 року депресія вийде на друге місце серед причин інвалідності і смертності людей у всьому світі. На даний момент близько 15% людей, що страждають від хронічної депресії, закінчують життя самогубством, а кожна п`ята людина в своєму житті так чи інакше переносить депресію, але до психіатра не звертається.

rian.ru