Кофеїн відновлює м`язи після навантажень

Кофеїн допомагає м`язам засвоювати глюкозу і значно збільшує швидкість відновлення запасів глікогену в м`язах після важких фізичних навантажень. До таких висновків прийшли австралійські дослідники в результаті складного експерименту за участю декількох професійних спортсменів.

Відомо, що вживання кофеїну і вуглеводів до і під час тренувань значно збільшує силу і витривалість спортсменів, проте авторам нового дослідження вперше вдалося довести, що поєднання цих речовин сприяє також відновленню м`язів після вправ.

У дослідженні, проведеному співробітниками декількох провідних медичних науково-дослідних центрів Австралії, взяли участь сім велосипедистів-марафонців. На попередній стадії експерименту випробовуваним довелося до повної знемоги займатися на велотренажерах, після чого їм запропонували вечерю з мінімальним змістом вуглеводів. Таким чином, вчені добилися максимально можливого виснаження запасів глікогену в м`язах спортсменів.

Наступного дня виснажливе тренування повторилося, після чого учасників розділили на дві групи. Обом групам запропонували однакові за кольором, запаху і смаку напої з великим змістом глюкози. При цьому один з напоїв містив кофеїн, а другий – ні. Протягом чотирьох годин після завершення занять у спортсменів було взято декілька біопсій м`язів і проб крові.

Через декілька днів весь експеримент повторили спочатку, проте цього разу напої з кофеїном одержали ті учасники, яким вони не дісталися минулого разу.

Як показали аналізи зразків м`язової тканини і біохімічний аналіз крові, вживання кофеїну після тренувань було пов`язане із значним збільшенням швидкості відновлення в м`язах запасів глікогену – головного «палива» м`язової тканини. Так, через чотири години після завершення навантажень рівень глікогену в м`язах учасників, що вживали кофеїн, було вище на 66%. Крім того, вживання кофеїну приводило до підвищення в крові спортсменів рівнів глюкози, інсуліну, а також декількох протеїнів, що беруть участь в перенесенні глюкози в м`язові клітки.

Як відзначають автори дослідження, в експерименті використовувалися достатньо високі дозування кофеїну, еквівалентні п`яти-шести чашкам міцної кави. На наступному етапі учені мають намір оцінити позитивний ефект помірніших концентрацій кофеїну. Кофеїн був виключений із списку заборонених речовин Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАД) в 2004 році.

Звіт про експеримент опублікований в Journal of Applied Physiology.

medportal.ru