В Україні від ускладнень внаслідок грипу померло 319 осіб

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив т.в.о. голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України, головного державного санітарного лікаря України Святослав Протас під час брифінгу на тему: "Епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип та ГРВІ: оперативна інформація".

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За його словами, жодного летального випадку внаслідок грипу не було зафіксовано у Закарпатській та Луганській областях.

«Із загальної кількості померлих - 5 дітей до 17 років та 2 вагітних. Найбільше смертей було в Одеській області - 40. На сьогодні епідемічний поріг перевищено у трьох областях: Закарпатській, Миколаївській та Волинській», - сказав Протас.

За його словами, ситуація із захворюванням на грип та ГРВІ серед дітей стабілізувалася. Припинено навчальний процес у 105 школах, у тих регіонах, де ще спостерігається підвищення рівня захворюваності.