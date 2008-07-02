Названа країна-лідер по вживанню наркотиків

Фахівці Медичної школи університету штату Мічіган провели опитування в 17 країнах світу і визначили, що в США проживає найбільше число громадян, які коли-небудь вживали марихуану або кокаїн, повідомляє Bloomberg.

Згідно з одержаними даними, 42% американців хоч один раз в житті, але пробували марихуану, а 16% опитаних призналися, що пробували кокаїн.

Наприклад, в Голландії, де будь-який охочий може палити марихуану в кофешопах, тільки 20% місцевих жителів дали позитивну відповідь на питання, чи пробували вони цей наркотик. Що стосується кокаїну, то його пробували тільки 1,9% голландців.

У число лідерів по вживанню кокаїну населенням країни, також потрапили Нова Зеландія і Іспанія, де 4,3 і 4,1% жителів відповідно призналися, що вживали кокаїн.

Найнижчий рівень вживання наркотиків зафіксований в Китаї - в цій країні з опитаних ніхто не пробував кокаїн. А ось в Україні цей наркотик пробували 0,1% опитаних.

За словами експертів, які проводили дослідження, була зафіксована чітка залежність між рівнем доходів на душу населення в країні і числом громадян, які вживали наркотики. У той час розповсюдження наркотиків не залежить від строгості законодавства: у країнах, де вживання і зберігання наркотичних засобів вважається тяжким злочином часто наркотики поширеніші, ніж в державах, в яких до них відносяться ліберальніше.

В ході дослідження з 2002 по 2005 роки було опитано близько 54 тисяч чоловік.

lenta.ru