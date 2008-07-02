Чим небезпечні родимки

Чи є небезпекою родимки? В деяких випадках вони навіть додають деяку пікантність, але, якщо йдеться про пігментні невуси, то у будь-якому випадку якийсь елемент небезпеки присутній відносно онкологічних захворювань. Тим більше, повинна насторожити будь-яка зміна їх зовнішнього вигляду, кольору, відчуттів у області їх розташування.

Прийнято вважати, що зміна кольору пігментного невуса є однією з найперших ознак розвитку злоякісної пухлини. Тобто, вас повинна насторожити зміна кольору родимки в будь-якому напрямі, тобто, у бік потемніння або освітлення. Не повинно залишатися без уваги і відчуття якого-небудь дискомфорту в місці її розташування. Це означає, що не повинні залишатися непоміченими будь-які відчуття свербіння і т.д.

Але, щоб говорити у кожному конкретному випадку про наявність онкологічної небезпеки, все ж таки слід звернутися до лікаря-онколога в найближчій поліклініці, який проведе огляд, а у разі потреби, призначить проведення обстеження.

Якщо ж ваші пігментні невуси існують на вашому тілі з незапам`ятних часів або з народження, але при цьому ніколи раніше не викликали неспокою і ніяк себе не проявляли, то будь-які зміни повинні стати для вас сигналом підвищеної небезпеки.

Тут важливо своєчасно звернутися по медичну допомогу, адже тільки своєчасно почате лікування може стати гарантією успіху.

Тому, навіть найнезначніші зміни в родимці є приводом для звернення до лікаря, хай краще ця тривога виявиться помилковою.