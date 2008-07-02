Українські фахівці для «Дитячої лікарні майбутнього» пройдуть навчання в США

Українські фахівці, які працюватимуть в «Дитячій лікарні майбутнього», пройдуть курс короткотермінового навчання у Медичному центрі Cedars Sinai.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду “Україна 3000”, такої домовленості досягнуто під час телеконференція між представниками Благодійного фонду «Дитяча Лікарня майбутнього», українськими фахівцями та представниками Медичного центру Cedars Sinai (США).

У третій телеконференція взяли участь головний науковий співробітник Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України Юлія ДАВИДОВА; провідний науковий співробітник ІПАГу, лікар-неонатолог Тетяна КУРИЛІНА; головний фахівець МОЗ з токсикології та екстреної медичної допомоги Борис ШЕЙМАН; завідуюча Центром дитячої онкогематології та трансплантації кісткового мозку лікарні «Охматдит» Світлана ДОНСЬКА; завідуючий відділенням трансплантації кісткового мозку Центру дитячої онкогематології та трансплантації кісткового мозку лікарні «Охматдит» Олег Рижак; представник Благодійного фонду «Дитяча Лікарня майбутнього» Тарас ТКАЧУК. Від Медичного центру Cedars Sinai участь у конференції взяли керівник педіатричного відділення Чарльз СІМОНС, заступник керівника відділення охорони здоров’я жінки Кімберлі ГРЕГОРІ, керівник центру болю Крістофер ЗАРЕМБІНСЬКІ, керівник проектів Олена РЕГАНЮК, асистент доктора Чарльза Сімонса Карлос КАСТЕЛОН та відповідальний за співпрацю між Фондом «Україна 3000» та Медичним центром Cedars Sinai Богдан МАЛЕНЯК.

Темою конференції було обговорення планів підготовки українських фахівців для Всеукраїнського центру охорони здоров’я матері і дитини – «Дитячої лікарні майбутнього». Зокрема, йшлося про поїздку на 1-3-тижневе інтенсивне стажування «мультидисциплінарної команди», яку складуть фахівці у галузях онкогематології, неонатології, акушерства, інтенсивної терапії та менеджменту лікарні. По кожному з напрямів українські фахівці підготували перелік питань, які, на їх думку, необхідно включити до програми стажування.

У свою чергу, під час обговорення даних питань представники Медичного центру Cedars Sinai висловили готовність підготувати програми навчання у відповідності до вимог української сторони.

Сторони домовилися, що під час наступної конференцій буде узгоджено конкретну дату приїзду першої групи українських фахівців на пілотне стажування до Cedars Sinai.

Медичний центр Cedars Sinai є одним із найстаріших та найбільших медичних закладів на Заході Сполучених Штатів Америки. Тут працюють понад 12 тисяч чоловік, які приймають та обслуговують більш ніж 300 тисяч пацієнтів на рік.

Це вже третя телеконференція між українськими фахівцями та представниками Медичного центру Cedars Sinai. Попередня зустріч у такому форматі відбулася 10 квітня 2008 року.