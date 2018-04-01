“Екзотичні хвороби” з мандрів

Медики виділяють кілька десятків захворювань, якими люди заражаються на відпочинку, і називають їх “хворобами мандрівників”. Так, амебіаз привозять з Індії, “хворобу легіонерів” з Європи, а малярію — зі Сходу.

Одна з найнебезпечніших хвороб, яку привозять до нас з-за кордону, — малярія. Її можна підхопити як у тропічних країнах,так і в Росії, Вірменії, Грузії, каже завідувач Тернопільської епідеміологічним відділом санепідстанції (СЕС) Богдана Козяр. Людям, які вирушають туди на навчання, роботу або відпочинок, вона радить проконсультуватися у терапевта або у лікаря-інфекціоніста. Вони допоможуть підібрати протималярійні препарати, які треба приймати перед від’їздом, під час перебування у країні і після повернення додому. Ці ліки видають безкоштовно у міській лікарні. Один азербайджанець, який торгував на центральному ринку гранатами, несподівано сильно ослаб, — пригадує випадок лікар. — У нього з’явився озноб, різко “підскочила” температура тіла, зник апетит.

Занепокоєний незвичними симптомами, чоловік звернувся в інфекційне відділення міської лікарні. Після аналізів крові медики виявили у нього збудник малярії і призначили курс лікування. За деякий час іноземець повернувся додому.

Чоловік заразився в Азербайджані, де “процвітає” малярія, — каже Богдана Козяр. — Таких країн є близько сотні. Серед них – Туреччина, Єгипет і Таїланд.

Перебуваючи у теплих краях, де поширена малярія, слід користуватися репелентами. Це спеціальні засоби, які відлякують комарів, пояснює лікар. Їх потрібно наносити на одяг та відкриті ділянки тіла. Добре захищають від комах і протимоскітні сітки.

Малярія може “вичікувати”

Епідеміолог також пригадала, як у 2004 році на облік у СЕС стали двоє військовослужбовців, які повернулися зі Сьєрра-Леоне. Під час перебування з миротворчою місією у цій маленькій західноафриканській країні вони перехворіли на тропічну малярію.

Після повернення додому чоловіки почувалися добре, — зазначає лікар. — Однак тут вони регулярно проходили обстеження, аби переконатися, що не є носіями цієї небезпечної недуги.

Адже, залежно від виду збудника та міцності імунітету людини, малярія проявляється у різний час. Так, триденна малярія може “відгукнутись” своїми симптомами протягом трьох років, чотириденна — у період від чотирьох-п’яти до 45 років.

При малярії організм тоді виснажується. Людина відчуває слабкість, біль у м`язах, сухість у роті, — каже епідеміолог. — Потім починаються приступи. Хворого лихоманить, температура тіла час від часу “скаче” до 40-41°С .

Також у людини можуть з`являтися інші симптоми. Потім порушуються функції органів та систем, зокрема печінки, нирок, кровотворної системи.

Якщо протималярійні препарати приймалися нерегулярно, хвороба може виникнути і пізніше, — зауважує Богдана Козяр. — Тому при найменшому нездужанні і підвищенні температури тіла потрібно звернутися до лікаря і при розмові з ним нагадати про перебування в малярійній місцевості, навіть якщо попередні аналізи крові малярії не виявили.

З Індії привіз амебіаз

Також із відпочинку за кордоном тернополяни можуть привезти амебіаз. Підхопивши цю недугу, людина відчуває слабкість, втрачає вагу. У неї з’являються кров’янисті виділення, що супроводжуються неприємними відчуттями.

Заразитися амебіазом можна в Індії, африканських країнах, — продовжує лікар. — Декілька років тому на цю недугу захворів один чоловік. Після того, як чоловік повернувся з Індії додому, його почали турбувати незвичні симптоми. Він почав швидко худнути. З`явились болі в животі, часті проноси з домішками крові.

Коли хворий звернувся в інфекційне відділення міської лікарні, у нього виявили амебіаз. Чоловік пролікувався, і усі симптоми зникли.

У багатьох країнах Африки та Південної Америки поширена така небезпечна недуга, як жовта лихоманка.

Захворювання починається з легкого ознобу, підвищення температури тіла до 39-40°С, — розповідає епідеміолог. — Така температура тримається три - чотири дні, потім падає. Через день або два піднімається знову. Хворі скаржаться на болі в кістках, у м`язах спини, попереку. Потім у них з`являється нудота, кровотечі з ясен.

Усім, хто вирушає в Бразилію, Еквадор, або, скажімо, Ефіопію, Богдана Козяр радить проконсультуватися з інфекціоністом і зробити вакцинацію проти жовтої лихоманки.

До речі. навіть у відносно безпечній Європі можна підхопити серйозну інфекцію. Це — так звана “хвороба легіонерів”. Нею хворіють тільки у цивілізованих країнах.

Збудник цієї недуги існує у воді, котрою наповнюють кондиціонери, — пояснює Богдана Козяр. — Тож захворіти можна, навіть поселившись у найкращих готелях із хорошою системою кондиціонування. Симптоми — такі ж, як у важкої пневмонії.

20minut.ua