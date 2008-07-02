Знищи наслідки переїдання

Ти стежиш за вагою, але одного дня не витримуєш і на вечерю об`їдаєшся. Вранці, вставши на ваги, з жахом помічаєш, що вчорашній зрив не пройшов дарма для тебе. Не варто засмучуватися. Є чудова одноденна дієта, яка допоможе позбавитися цього кілограма за день, при цьому, не примушуючи тебе голодувати.

Вранці, тільки вставши з ліжка, обов`язково випий стакан теплої води. Це необхідно для того, щоб «запустити» роботу кишечника. Після прохолодного душу випий відвар розмарину. Відвар розмарину добре покращує кровообіг.

На сніданок дозволь собі з`їсти одно-два яблука. Слід зазначити, що потрібне поволі, ретельно розжовувавши їжу.

На обід можеш з`їсти велику тарілку овочевого салату, заправленого олією і 150 грамами курячих грудок, які потрібно приготувати на пару, на грилі або відварити. Увечері потрібно буде обмежитися 200 мл томатного супу, з додаванням свіжій петрушки.

Не варто відмовлятися від перекусів - можеш дозволити собі огірки або яблука. Слід також відзначити, що протягом дня просто необхідно випивати два літри мінеральної води або трав`яного чаю.

Дієта достатньо проста, але дуже ефективна. Крім того, одноденна дієта не принесе шкоди організму і допоможе тобі позбавитися зайвих кілограмів. Наступного дня, після закінчення дієти, не об`їдайся. Включай в свій раціон більше ягід, овочів і фруктів.