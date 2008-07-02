У Донецькій області лютує сказ

Санепідемстанція Донецької області стурбована напруженою епізоотичною ситуацією щодо сказу в регіоні.

Як повідомила УНІАН заступник головного державного санітарного лікаря Донецької області Тетяна БІЛОМЕРЯ, за п`ять місяців цього року на території області зареєстровано 69 випадків сказу серед тварин, що на 20% більше, ніж за аналогічний період 2007 року (58 випадків).

"Найблагополучніша ситуація щодо сказу сьогодні склалася в містах Добропілля, Артемівськ, Костянтинівка, Красноармійськ, Харцизьк, а також у Волновахському, Краснолиманському, Олександрівському, Першотравневому районах, де зареєстровано по 4-7 випадків захворювань на сказ у тварин", - сказала Т.БІЛОМЕРЯ.

За її словами, випадки сказу реєструвалися серед собак – 39 випадків, кішок - 19, лисиць - 8, а також великої рогатої худоби – 3 випадки.

Т.БІЛОМЕРЯ відзначила, що 25-26 червня цього року в Тельманівському районі області були зареєстровані три випадки нападу вовка на жителів села Староігнатівка. Постраждалих від укусів хижака людей госпіталізовано до хірургічного відділення Тельманівської районної лікарні і одержують комплексне антирабічне лікування.

"Мисливці застрелили вовчицю, яка напала на людей і тварин. При дослідженні матеріалу від вовчиці в обласній державній ветеринарній лабораторії підтверджено діагноз "сказ", - відзначила Т.БІЛОМЕРЯ.

Вона наголосила, що зараз у селі Староігнатівка проводиться комплекс протиепізоотичних і протиепідемічних заходів, у районі посилено роботу зі скорочення чисельності диких і бродячих тварин, проводиться додаткова імунізація проти сказу домашніх і сільськогосподарських тварин.

"Фахівцями лікувальних установ і санепідслужби району проводяться подвірні обходи для виявлення осіб, які могли постраждати від вовчиці. З населенням проводяться розмови щодо профілактики сказу, розповсюджуються листівки з даної тематики", - додала заступник головного санлікаря області.

Т.БІЛОМЕРЯ також повідомила, що 2 липня в Тельманівському районі приступила до роботи бригада фахівців головного управління охорони здоров`я облдержадміністрації, обласної санепідстанції і обласного управління ветеринарної медицини.