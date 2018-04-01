ВООЗ розробила Контрольний перелік питань щодо безпеки операцій у всьому світі

Щорічно виконується 234 мільйони обширних оперативних втручань і, як показують дослідження, значна частка цих операцій призводить до ускладнень і випадків смерті. Зважаючи на ці факти, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), як складова широкої ініціативи по забезпеченню безпечнішої хірургії у всьому світі, випустила новий контрольний перелік питань по безпеці, що призначається для використання хірургічними бригадами в операційних.

"В даний час хірургічні травми і випадки смерті викликають весь більший неспокій, - заявила д-р Маргарет Чен, Генеральний директор ВООЗ. - Використання Контрольного переліку є найкращим способом скорочення кількості хірургічних помилок і безпеки пацієнтів."

Низка досліджень виявила, що в промислово розвинених країнах серйозні ускладнення розвиваються в 3-16% хірургічних втручань, а показники стійкої непрацездатності або смертності складають приблизно 0,4-0,8%. У країнах, що розвиваються, смертність під час обширних оперативних втручань складає 5-10%. У деяких частинах Африки на південь від Сахари тільки від однієї загальної анестезії вмирає один з 150 пацієнтів. Інфекції і інші післяопераційні ускладнення також викликають серйозний неспокій у всьому світі. За даними цих досліджень, приблизно в половині випадків цим ускладненням можна запобігти.

"Ось вже понад століття хірургічна допомога є одним з основних компонентів системи охорони здоров`я у всьому світі, - заявив д-р Атул Гаванде, хірург і професор в Гарварді. - Незважаючи на значні досягнення впродовж декількох останніх десятиліть, якість і безпека хірургічної допомоги в кожній частині миру гнітючо непостійні. Ініціатива "Безпечна хірургія врятовує життя" направлена на зміну такого становища шляхом підвищення стандартів скрізь, де пацієнти чекають на таку допомогу".

Ініціатива "Безпечна хірургія врятовує життя" проводиться спільними зусиллями більше 200 національних і міжнародних медичних співтовариств і міністерств охорони здоров`я під керівництвом Гарвардської школи громадської охорони здоров`я з метою скорочення кількості випадків смерті і ускладнень в результаті хірургічних втручань. Зараз Контрольний перелік питань ВООЗ по безпеці хірургічного втручання, розроблений під керівництвом д-ра Гаванде, визначає ряд стандартів безпеки хірургічних втручань, які можна застосовувати у всіх країнах і медичних установах.

Попередні результати використання контрольного переліку під час хірургічних втручань у однієї тисячі пацієнтів на восьми експериментальних ділянках свідчать про майже двократне підвищення вірогідності того, що пацієнтам буде надана хірургічна допомога перевірених стандартів. Застосування контрольного переліку на експериментальних ділянках підвищить показники дотримання цих стандартів з 36% до 68%, а в деяких лікарнях - до рівнів, що наближаються до 100%. На сьогоднішній день це привело до значного скорочення числа ускладнень і випадків смерті в цій групі. Очікується, що через декілька місяців будуть отримані остаточні результати дії контрольного переліку.

У контрольному переліку визначено три стадії операції, кожна з яких відповідає конкретному періоду нормального потоку роботи: до введення анестезії ("Прибуття"), до шкірного розрізу ("Тайм-аут") і до покидання пацієнтом операційної ("Вихід"). На кожній з цих стадій координатор контрольного переліку повинен підтвердити виконання бригадою своїх завдань, після чого бригада може приступати до наступної стадії операції. Так, наприклад, на стадії "Прибуття" необхідно підтвердити, що місце операції відмічене маркером і відомі алергічні реакції пацієнта з`ясовані, а на стадії "Вихід" - що інструменти, губки і голки пораховані.

Випущені сьогодні Керівні принципи і контрольний перелік питань ВООЗ є першим виданням. До кінця 2008 року, після завершення оцінки результатів їх використання на восьми експериментальних ділянках у всьому світі, вони будуть остаточно допрацьовані для розповсюдження.

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