Вчені з`ясували, чому м`ясо корисно запивати вином

Компоненти червоного вина допомагають запобігти утворенню в шлунку шкідливих для живих клітин продуктів переварювання жирів і інших речовин, що входять до складу м`яса. Ізраїльські вчені вважають, що саме завдяки цьому червоне вино виявляється корисним для здоров`я.

Вчені давно відмітили, що помірне вживання червоного вина має позитивний ефект на здоров`ї людини і тварин. Проте, їх цікавив механізм такого впливу. Традиційно вважається, що він пов`язаний з дією поліфенолів – сильних антиоксидантів, що входять до складу червоного вина, а також фруктів і овочів. Проте, досвід показував, що поліфеноли дуже погано поглинаються в шлунку і кишечнику.

Щоб з`ясувати, в чому ж справа, Йосип Каннер і його колеги з наукового центру Волкані в ізраїльському Бет-Дагане порівняли склад шлунків двох груп гризунів, одну з яких годували червоним м`ясом, а другу – тим же м`ясом у поєднанні з вином. Результати порівняння представлені в Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Як виявилось, додавання вина значно знижувало концентрацію малондіальдегідин ефект. Крім того, поліфеноли не тільки перешкоджали утворенню цитотоксинів, але і блокували їх всмоктування стінками кишечника при подальшому русі по травному тракту

gazeta.ru