Ракові клітини перетворюватимуть на нормальні

Зниження рівня присутності в організмі одного з генів здатне повертати ракові клітини в нормальний стан. Про це свідчать результати дослідження, проведеного ученими з медичної школи Стенфордского університету (США), які були опубліковані в журналі Cancer Research.

Ракові захворювання є свого роду "сказом клітин", які виходять за рамки нормального життєвого циклу і починають неконтрольоване розмноження. Механізм "програмованої смерті" клітин - апоптоз - при ракових захворюваннях також перестає працювати. Багато форм раку пов`язані з високим рівнем присутності в організмі одного з генів, що одержав позначення Myc. Цей ген контролює ряд інших генів.

Колишні дослідження показали, що "виключення" гена Myc і інших подібних генів можуть вбивати пухлину. Проте ученим із Стенфорда вперше вдалося відшукати специфічне "середнє положення" рівня цього гену, при якому пухлинний процес починав рухатися назад, - і ракові клітини знов перетворювалися на нормальні.

Дослідники визначили точний пороговий рівень виділення гена Myc. Перевищення порогового значення приводить до неконтрольованого розмноження клітин і збільшення їх розміру. Коли дослідники знижували рівень присутності цього гена в організмі нижче за цей поріг, ті ж клітки зменшувалися до нормального розміру, припиняли неконтрольоване розмноження.

Визначення цього порогового рівня особливе важливо, оскільки ген Myc необхідний і для здорових клітин - він регулює роботу інших генів. Надлишок Myc зв`язаний приблизно з 50% випадків раку у людей, зокрема із злоякісними пухлинами легенів.

Раніше вчені показали, що ракові гени, такі як Myc, працюють "як тумблери лампи", говорить один з авторів дослідження Дін Фелшер (Dean Felsher), слова якого наводяться в повідомленні університету. "Тепер ми знаємо, що в деяких випадках вам не потрібно вимикати світло повністю", - пояснює він.

У експерименті на мишах, у яких за допомогою генної інженерії був викликаний рак, дослідники знижували рівень виділення гена Myc з високого, такого, що викликає рак значення до рівня, на якому ракові клітини знов перетворювалися на нормальні. При значеннях, близьких до порогового, учені вивчали різні аспекти метаболізму клітин, щоб встановити детальну картину того, як ракові клітини міняються при падінні рівня цього гена.

"При порогових значеннях Myc відбувається різка зміна: програмована загибель клітин починає перевищувати їх зростання", - пояснює провідний автор дослідження доктор Ендрю Джентлс (Andrew Gentles).

Результати дослідження можуть допомогти створити нові способи лікування ракових захворювань. В даний час немає ліків, які можуть впливати на ген Myc. Знання порогового рівня виділення (експресії) цього гена може допомогти в створенні ліків, здатних повертати ракові клітини в нормальний стан.

rian.ru