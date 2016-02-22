Одещина просить Кабмін 100 млн для районних лікарень

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення, ініційоване постійною комісією обласної ради з питань охорони здоров'я і соціальної політики, депутати прийняли на сесії.

«Для забезпечення безперервності, своєчасності надання необхідної медичної допомоги в повному обсязі жителям Одеської області просимо збільшити обсяг медичної субвенції Одеської області з державного бюджету в сумі 92,2 млн грн і виділити додатковий обсяг коштів для погашення кредиторської заборгованості за субвенціями з державного бюджету за 2012 рік у сумі 18,7 млн грн», - йдеться у зверненні.

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У документі наголошується, що для медицини в сільських районах бюджет 2016 року може стати катастрофою, оскільки в місцевих бюджетах області склалася напружена ситуація з виплатами зарплати працівникам бюджетних установ через недостатність фінансового ресурсу.

«Незабезпеченість медичної субвенції становить 92,2 млн грн, а саме заробітна плата - 54,9 млн грн; медикаменти – 16,3 млн грн; харчування - 5,4 млн грн; енергоносії - 9 млн грн, інші виплати - 6,6 млн грн (компенсація Пенсійному фонду за пільгові пенсії, відшкодування пільгових медикаментів). Незабезпечення призводить до соціальної напруженості у медичних колективах та їх конфліктів з виконавчою владою», - говориться у зверненні.

Відзначається, що зменшення штатної чисельності медперсоналу вплине на наявність висококваліфікованих фахівців у сільських лікарнях і призведе до неможливості надання якісної медичної допомоги на місцях.

Підставою для цього звернення є численні прохання головних лікарів районних лікарень: Красноокнянської, Фрунзенської, Татарбунарської, Тарутинської, Кодимської та інших.

Як відзначається у зверненні, щоб укластися в затверджений кошторис, райони змушені будуть скоротити витрати за всіма статтями, навіть порівняно з 2015 роком. Зокрема, стає неможливою закупівля медикаментів, перев'язувальних матеріалів для надання невідкладної медичної допомоги та проведення профілактичних заходів.

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«Катастрофічним є забезпечення ліками пільгового контингенту», - йдеться у зверненні. Зокрема, депутати звертають увагу на проблеми з забезпеченням ліками хворих на діабет.

Депутати також пояснюють, що в даний час існує кредиторська заборгованість за субвенціями, які надані з державного бюджету у 2012 році у сумі 18,7 млн грн (борг - 10,2 млн грн, втрати від інфляції 7 млн, відсотки від простроченої суми - 1 млн грн тощо).