В Івано-Франківську до лікарні госпіталізували 6 осіб з гострим гастроентерколітом

Як повідомили УНІАН в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області, в Івано-Франківську обласну клінічну інфекційну лікарню протягом 17-19 лютого госпіталізовано 6 дорослих осіб з діагнозом: гастроентероколіт невстановленої етіології середнього ступеня тяжкості.

Проведеним 20 лютого медичними працівниками аналізом встановлено, що є ймовірність відвідування в різні дні даними особами одного із закладів громадського харчування в м. Івано-Франківську.

Зважаючи на різний час виникнення симптомів, триваючі бактеріологічні обстеження хворих, причина захворювань на даний час з’ясовується.

За словами однієї із постраждалих, всі люди, які потрапили в лікарню, їли чізкейк в одному відомому закладі Івано-Франківська.