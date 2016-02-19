Сім'ї з хворими дітьми на підконтрольних територіях не можуть отримати ліки

Батьки не можуть виїхати з непідконтрольної території, щоб отримати ліки в аптеках мирних Артемівська, Маріуполя, Краматорська, повідомили УНІАН у Гуманітарному штабі Ріната Ахметова.

«Ми продовжуємо видачу у всіх 3-х містах. Для зручності людей, ми даємо можливість отримати ліки в Маріуполі, якщо раніше заявка надходила на артемівську або краматорську аптеку. Для цього потрібно зателефонувати на гарячу лінію Штабу 0800 509 001. Але більшість сімей не можуть ні за часом, ні фінансово дозволити собі таку далеку поїздку. Особливо якщо треба об'їжджати кілька десятків кілометрів до решти працюючих КПВВ. Люди зізнаються, що у них немає іншого виходу, крім як чекати відновлення роботи блокпостів», ‒ прокоментувала ситуацію Ірина Темерко, керівник напрямку «Адресна допомога».

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У рамках програми «Ліки дітям» здійснюється видача протисудомних, протиастматичних препаратів та тест-смужок важкохворим дітям до 18 років, які проживають на непідконтрольної території, а також дітям-переселенцям на мирній території Донбасу. На сьогоднішній день видано 750 пакетів медикаментів.

Заявки на медикаменти приймаються за телефоном гарячої лінії Штабу Ріната Ахметова 0800 509 001. Подробиці про те, хто і як може отримати медикаменти – тут.