В Україні від грипу померли 326 осіб

Про це повідомляє Державна санітарно-епідеміологічна служба України, інформуючи про ситуацію з грипом та ГРВІ станом на 22 лютого.

«З початку епідемічного сезону, за оперативними даними, зареєстровано 326 лабораторно підтверджених летальних випадків від грипу, з них 5 дітей віком до 17 років (Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській та Полтавській областях) та 2 вагітних (Запорізькій та Кіровоградській областях)», - йдеться в повідомленні.

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Найбільша кількість летальних випадків в Одеській області – 40 випадків, місті Києві – 38, в областях Донецькій – 26, Черкаській – 22, Львівській – 20.

При цьому в СЕС зазначають, що за минулий тиждень показники захворюваності на грип і ГРВІ в регіонах не перевищують епідемічні пороги та знаходяться в межах від -4% у Миколаївській до -70% у Харківській областях. Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України в порівнянні з минулим тижнем знизився на 16%, становить 58,5 на 10 тисяч населення та перевищує епідпоріг по країні лише на 1,3%, йдеться в повідомленні.