Всесвітній банк: Україна - на межі вимирання

У новій Доповіді Всесвітнього банку, презентація якої відбулася вчора, 2 липня, в Брюсселі мовиться про те, що до 2025 року населення України зменшиться на 20%.

Багато країн Східної Європи і колишнього СРСР зараз опинилися перед лицем третього перехідного періоду – періоду старіння населення, повідомляється в прес-релізі Доповіді.

Як свідчать демографічні прогнози, до 2025 року населення України зменшиться на одну п`яту частину, Росії – більш ніж на одну десяту, а вік середньостатистичного словенсця складе 47 років, і тоді населення цієї країни буде одним із найстаріших у світі.

Як свідчать демографічні прогнози, до 2025 року населення України зменшиться на одну п`яту.

За словами експертів, старіння нації приведе до зміни частки працюючого населення (від 15 до 64 років). Внаслідок чого, після 2015 року населення в ЄС, Південно-Сідній Європі і країнах СНД з середнім рівнем прибутків різко скоротиться. Аналогічні зміни очікуються і в ЕС15, де ці зміни виявлятимуться сильніше, ніж в США, але слабкіше, ніж в Японії, відзначив Прадіп Митра, головний економіст Всесвітнього банку по регіону Європи і Центральної Азії і автор Доповіді.

Згідно з даними державного комітету статистики, чисельність українців на сьогоднішній день складає 46 мільйонів чоловік. І фахівці застерігають, що, якщо економічна і політична ситуація в країні не зміниться, то до 2050 року населення України скоротиться майже удвічі – до 26 млн. чоловік.

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