Українські педіатри заявляють про необхідність вакцинації

У міністерстві охорони здоров’я України тривають “круглі столи”, покликані запобігти негативному впливу потужної антивакцинальної кампанії, яка розгорнулася останнім часом у суспільстві. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров`я України.

Головні педіатри, головні позаштатні спеціалісти із спеціальності "Дитячі інфекційні хвороби", “Дитяча імунологія“ МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, завідуючих кафедрами педіатрії вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації зустрілися в приміщенні міністерства, аби визначити позицію фахівців цього напрямку в питанні проведення додаткової імунізації проти кору та краснухи в Україні

Вони обговорили наступні питання:

1. Доказова база щодо проведення додаткової імунізації проти кору і краснухи в Україні (Доповідач: асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб з курсом дитячої клінічної імунології Національної медичної академії післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України Федір Лапій);

2. Питання якості та підстави до використання застосованої вакцини (Доповідач: Заступник Міністра охорони здоров’я України Віктор Рибчук);

3. Стратегія розвитку імунопрофілактики інфекційних захворювань у дітей (Доповідач: Головний спеціаліст МОЗ із спеціальності “Дитяча імунологія“, Завідуюча кафедрою дитячих інфекційних хвороб з курсом дитячої клінічної імунології Національної медичної академії післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України Людмила Чернишова);

4. Результати аналізу медичної документації дітей, госпіталізованих з погіршенням стану після проведення додаткової імунізації (Доповідач: Головний спеціаліст МОЗ із спеціальності “Дитячі інфекційні хвороби“, Завідуючий кафедрою інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця Сергій Крамарєв).

5. Інформація про результати комісійної перевірки причин погіршення стану дітей та випадку смерті, що відбулися у м. Краматорськ Донецької області, під час проведення додаткової імунізації проти кору та краснухи (Доповідач: Головний спеціаліст МОЗ із спеціальності “Педіатрія та підліткова терапія” В’ячеслав Бережний).

Про доцільність та причини, що спонукали до проведення додаткової імунізації населення проти кору та краснухи доповів в.о. Першого заступника Міністра, Головного державного санітарного лікаря України Анатолій Пономаренко.

У своєму виступі Головний спеціаліст МОЗ із спеціальності “Дитяча імунологія“, Завідуюча кафедрою дитячих інфекційних хвороб з курсом дитячої клінічної імунології Національної медичної академії післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України “Стратегія розвитку імунопрофілактики інфекційних захворювань у дітей” Людмила Чернишова наголосила: “Сьогоднішня зустріч важлива, оскільки на “круглому столі” присутні всі ведучі фахівці з усієї України. Лікарі повинні збільшити увагу до кампанії вакцинації (тобто для чого вона потрібна, які можуть бути ускладнення та ін)., і не тільки практикуючі лікарі, але й студенти ВУЗів. При атестації лікарів потрібно обов’язково включити питання про щеплення. Необхідно обов’язково зібрати на повторні “круглі столи” терапевтів, акушерів-гінекологів, ЗМІ, педіатрів, імунологів, інфекціоністів”.

Значну увагу присутніх викликала доповідь завідуючого кафедрою інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця Сергія Крамарєва “Результати аналізу медичної документації дітей, госпіталізованих з погіршенням стану після проведення додаткової імунізації”. Він, зокрема, поінформував, що експертна оцінка медичних карт стаціонарних хворих та амбулаторних карт дітей з погіршенням стану здоров`я після щеплення проведена співробітниками кафедр дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (зав. кафедри професор Крамарєв С.О.), дитячих інфекційних хвороб та імунології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (зав. кафедри професор Чернишова Л.І.), педіатрії №1 (зав. кафедри професор Охотнікова О.М.), педіатрії №2 (зав. кафедри професор Бережний В.В.), педіатрії №3 (зав. кафедри професор Казак С.С.).

На кожну медичну карту стаціонарного хворого та амбулаторну карту підготовлена окрема рецензія, яка підписана експертом що її проводив.

Проведено експертизу медичної документації 168 дітей з погіршенням стану здоров`я після щеплення (медична карта стаціонарного хворого – 161 дитини та історії розвитку 7 дітей ) з 10 регіонів України.

На основі аналізу медичної документації встановлено: післявакцинальних реакцій – 77; у 91 дитини встановлено інші діагнози. Експерти дійшли наступних висновків:

Серед проаналізованої медичної документації 168 дітей, що були госпіталізовані з підозрою на післявакцинальну реакцію, тяжка форма захворювання була встановлена лише у 1 дитини з Миколаївської області (Енцефаліт), що не пов’язане з проведеним щепленням. У 155 дітей захворювання перебігало у легкій формі, у 12 дітей клінічних проявів захворювання виявлено не було.

Післявакцинальні реакції було встановлено у 77 дітей. У інших дітей захворювання не були пов’язані з проведеними щепленнями. Симптоми цих захворювань, або не відповідали переліку післявакцинальних реакцій та ускладненнь, або строкам їх розвитку (Наказ МОЗ від 03.02.2006 №48).

Післявакцинальних ускладнень при аналізі медичних карт стаціонарних хворих встановлено не було.

Відповідно до проведеного аналізу медичних карт стаціонарних хворих та амбулаторних карт дітей всього було виявлено 77 випадків післявакцинальних реакцій. Під час компанії імунізації щеплено 45339 дітей, таким чином відсоток післявакцинальних реакцій склав 0,17 %. Згідно з Наказом МОЗ України від 15.06.2007 № 325 можуть використовуватись вакцини, при застосуванні яких частота місцевих реакцій не повинна перевищувати 25%, загальних реакцій 15%. Таким чином можна зробити висновок, що вакцина, яка застосовувалась під час масової імунізаціїї, виявила низьку реактогенність.

Головний спеціаліст МОЗ із спеціальності “Педіатрія та підліткова терапія” В’ячеслав Бережний, у свою чергу наголосив: “Згідно з висновками комісії, на момент огляду у переважної більшості дітей, що були госпіталізовані після проведення щеплення, стан задовільний, медична допомога надавалась відповідно до встановлених діагнозів, ускладнень внаслідок щеплень не встановлено.

Моніторинг післявакцинальних реакцій та ускладнень здійснювалось у плановому порядку відповідно до чинної нормативної бази МОЗ України. Ураховуючи ситуацію щодо зростання кількості реакцій та ускладнень Наказом МОЗ України від 17.05.08 № 167-Адм створено окрему комісію для аналізу кожного випадку післявакцинального ускладнення. Проводиться збір необхідної інформації”.

Колишній головний державний санітарний лікар України, а нині директор Інституту екогігієни та токсикології ім.Медведя Микола Проданчук розповів колегам про підстави, що послужили приводом для прийняття управлінського рішення щодо проведення додаткової імунізації. Він переконаний, що випадок смерті підлітка в Краматорську став поворотним пунктом в антивакцинальній кампанії. Відслідковуючи антивакцинальну кампанію пан Проданчук робить висновок, що вона керувалася та була цілеспрямована. В той же час “держава стояла осторонь від захисту системи охорони здоров’я, що і стало головною причиною для звільнення з посади за власним бажанням. Вкотре пан Проданчук наголосив, що за ознаками нинішня анитвакцинальна кампанія належить до біотерористичної атаки проти України. Найбільш очевидні результати, які очікують країну найближчим часом, це: перерозподіл фармринку; знищення авторитету України, як суб’єкта міжнародного права; загроза існуванню через 10- 25 років Україні як державі.

Начальник Управління материнства, дитинства МОЗ України Раїса Мойсеєнко звернулася до присутніх з проханням донести інформацію щодо ситуації яка склалась навколо додаткової імунізації проти кору та краснухи в 2008 року до медичної громади на регіональному рівні.

Учасники “круглого столу” шляхом поіменного голосування вирішили:

1. Визнати, що організація та проведення додаткової імунізації населення проти кору та краснухи є такою, що відповідає епідемічній ситуації в країні та чинному санітарному законодавству.

2. Враховуючи, що обґрунтування доцільності та проведення додаткової імунізації населення проти кору та краснухи проводилось ВООЗ та МОЗ України згідно міжнародних угод, починаючи з 2005 року по сьогоднішній день, підтверджена необхідність її проведення, вважаємо за необхідне продовжити проведення додаткової імунізації населення проти кору та краснухи після додаткового вивчення ситуації, що склалась, та прийняття окремого плану заходів, що визначить порядок її проведення.

3. Спільно з АМН України організувати проведення міжнародної науково-практичної конференції з питань проведення додаткової імунізації населення проти кору та краснухи із залученням експертів ВООЗ та CDC.

4. Начальникам головних управлінь охорони здоров’я обласних державних адміністрацій, начальникам управління охорони здоров’я та медицини катастроф Одеської, управління охорони здоров’я та курортів Вінницької обласних державних адміністрацій, начальникам Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської та управління охорони здоров’я Севастопольської міських державних адміністрацій активізувати роботу по проведенню соціальної мобілізації населення по роз’ясненню необхідності проведення вакцинації як єдиного ефективного заходу профілактики інфекційних хвороб та епідемічних спалахів.

Окрім того було затверджено Звернення медичної громади щодо необхідності подальшого проведення вакцинальної кампанії в Україні:

“На сьогодні в світі немає більш надійного захисту від інфекційних хвороб ніж вакцинація. Завдяки впровадженню щеплення було ліквідовано таке смертельно небезпечне захворювання як натуральна віспа. В більшості країн світу, протягом багатьох років, не реєструється поліомієліт, в країнах Америки, більшості країн Європи реєструються поодинокі випадки кору, краснухи. Щорічно світ втрачає 5 мільйонів людей від інфекційних захворювань та 1 мільйон стають інвалідами.

Проте, в останні роки в Україні проходить масована антивакцинальна кампанія. Це призводить до масової відмови батьків дітей від профілактичних щеплень. Мусимо зазначити, що така ситуація є загрозою для національної безпеки України. Відмова від проведення щеплення призведе до різкого збільшення дітей, які не мають захисту від інфекційних хвороб. Накопичення великої кількості не імунних дітей в країні загрожує виникненню через 2- 4 років спалахів інфекційних захворювань із значною кількістю смертельних випадків.

Окрім цього, Україна стане країною-ізгоєм в світі. Цивілізовані країни Європи, Америки будуть змушені обмежити різного роду контактів з Україною, із-за загрози завезення в їх країни інфекційних захворювань.

Таким чином, якщо Україна вважає себе цивілізованою країною, намагається інтегруватися в Європейський союз, інші міждержавні об’єднання світу, вона повинна зосередити зусилля не тільки медиків, але і політиків та державних діячів на підтримку профілактичних щеплень”.