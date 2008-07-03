Психологи визначили найважчий день тижня

Психологи з університету Сіднея провели нове дослідження і прийшли до висновку, що найважчим днем тижня є середа, передає агентство Ananova.

За словами вчених, саме в цей день тижня люди, які працюють, почувають пригніченість, тому що до вихідних ще далеко, а справ накопичилося чимало.

У ході наукового експерименту вчені опитали 200 осіб, щоб довідатися, який день тижня для них є найважчим . Більшість з опитаних назвали понеділок. Однак на другому етапі дослідження, коли упродовж усього тижня в респондентів запитували, як вони себе почувають у кожний конкретний день, з`ясувалося, що найбільш пригнічений стан припадає на середу.

У цілому, як з`ясували дослідники із Сіднейського університету, насправді настрій людини не особливо залежить від днів тижня й у більшості випадків залишається рівним.

Однак у людей дотепер стійким залишається помилковий стереотип, що в п`ятницю ввечері і в суботу зранку вони повинні перебувати в гарному настрої, а в понеділок, навпаки - у депресії.

korrespondent.net